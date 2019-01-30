مركز التنبؤ بالفيضان يتوقع سقوط أمطار خفيفة على منطقة حلايب اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز التنبؤ بفيضان النيل فى وزارة الموارد المائية والرى، خرائط التنبؤ بالأمطار على أنحاء الجمهورية خلال الفترة من اليوم 30 يناير حتى الجمعة 1 فبراير 2019. وأظهرت خرائط التنبؤ اليوم الأربعاء، احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة على منطقة حلايب. كما أشارت خرائط التنبؤ الخميس 31 يناير، والجمعة 1 فبراير، التوقع بعدم سقوط أمطار.







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