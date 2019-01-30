شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه بالمجاورة 13 بمدينة بدر 5 ساعات يومياً لمدة أسبوع بسبب إحلال الشبكات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس عادل إبراهيم الدسوقى، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه سيتم قطع المياه عن المجاورة 13 بالمدينة، والتى يجرى بها إحلال شبكة المياه وأعمال تنسيق الموقع، وذلك لمدة 5 ساعات يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، ابتداءً من غدٍ الخميس 31/1/2019، ولمدة أسبوع ما عدا الجمعة، لتنفيذ أعمال الربط على شبكة المياه الجديدة نظراً لتهالك الشبكة القديمة.
وأوضح المهندس عادل إبراهيم الدسوقى أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
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