شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولات تعاون بين 5 وزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الاتصالات والعدل بشأن تمكين المواطنين للحصول على خدمات التوثيق بصورة متكاملة كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين كلا من وزارتى الاستثمار والتنمية المحلية بشأن التخلص من المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر. وشهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعى لإتاحة الدعم المالى للمستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعى.

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