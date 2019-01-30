شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح مسجد الرحمن بالغردقة وأول مدينة حرفيين صديقة للبيئة الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح د. مجمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء أركان حرب أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الجمعة المقبلة، مسجد الرحمن و المرحلة الأولى من مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة وتضم 420 وحدة مهنية وصناعية وتجارية وإدارية بمواصفات عصرية كأحدث مدينة حرفية بمحافظة البحر الأحمر.

وستم افتتاح مركز الثقافة الإسلامية لغات بمسجد الميناء بمحافظة البحر الأحمر كمركز إشعاع حضاري للفكر الوسطي المستنير لينطلق عمله بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية ، كما سيتم تزويد المركز بمكتبة كاملة باللغة العربية وأكثر من عشر لغات أخرى من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويفتتح وزير الأوقاف، المرحلة الاولى من المشروع بواقع 400 ورشة ومعرض؛ تشمل مجمعًا خدميًا وترفيهيًا للمقيمين ولزائرى المشروع من المنتفعين، بمناسبة العيد القومى للمحافظة.

وتتولى المجموعة الوطنية لاستثمارات اللوقاف، الذراع التنفيذى لهيئة ووزارة الأوقاف تنفيذ المشروع.

ويمتاز المشروع بموقع متميز فى ممر رئيسى، ويمتد المشروع على مساحة 60 فدان شاملة الـ3 مراحل، والتى تتضمن ورش بالداخل ومعارض فى الواجهة والتى تقابل مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتابعة لهيئة التنمية الصناعية، ومطار الغردقة، والتى تقع على الطريق الجديد لمكاتى على المنطقة المتوسطة للبحر الأحمر فى ممر سفاجة وسهل حشيش.