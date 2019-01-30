صور.. إحباط تهريب 108 كيلو حشيش عبر محور قناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بالتنسيق مع قطاع الأمن العام في ضبط شخص برفقته سيدتين أثناء عبورهم نفق الشهيد أحمد حمدى وبحوزتهم حوالى 108 كيلو جرام من مخدر الحشيش بقصد الإتجار. جاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وتشديد الرقابة على منافذ تهريبها. وتمكنت الخدمات المعنية لتأمين نفق الشهيد أحمد حمدى من ضبط "محمد ص" موظف ، ومقيم بمحافظة القاهرة ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 5 قضايا "تبديد – شيك" - سبق إتهامه فى قضية "مخدرات"، أثناء قيادته سيارة ملاكى ووبرفقته "أمل.ع" ومقيمة الإسماعيلية ، و"سماح ع.أ ، ومقيمة الإسماعيلية ، سبق إتهامها فى قضايا "سرقة ، خطف ، مخدرات" ، أثناء قدومهم لعبور النفق من الجهة الشرقية مُتجهين إلى الجهة الغربية ، وبتفتيش السيارة عُثر على "1080 فرش من مخدر الحشيش وزنت 108 كيلو جرام تقريباً – 6 تليفون محمول – مبلغ مالى" وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار . ووجه اللواء دكتور أشرف عبد القادر مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

المضبوطات

مخدرات

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