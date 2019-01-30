شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأمريكى: إيران لا تزال تمثل مصدرا للخطر والصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إيران مجددا، على حسابه بموقع "تويتر"، مؤكدا أنها لا تزال تمثل مصدر محتمل للخطر والصراع.

وكتب ترامب فى تغريدتين، الأربعاء، إن مجتمع الاستخبارات يبدوت ساذج وسلبى للغاية عندما يتعلق الأمر بالأخطار التى تشكلها إيران. إنهم على خطأ! عندما أصبحت رئيسا، كانت إيران تثير الاضطرابات فى أنحاء الشرق الأوسط، وخارجه. ومنذ أن انهيت الاتفاق النووى الإيرانى الرهيب، أصبحوا مختلفين تماما.

وأضاف فى التغريدة الثانية "لكن (إيران) تمثل مصدر خطر وصراع محتمل. إنهم يجرون تجارب صاروخية وباتوا قريبين للغاية. اقتصادهم يتعثر حاليا، وهو السبب الوحيد الذى يعرقلهم. احترسوا من إيران، ربما الاستخبارات عليها العودة إلى المدرسة مجددا!".

ويبدو أن ترامب يستهدف توجيه انتقادات لشهادات قادة الاستخبارات الأمريكية، أمام الكونجرس، امس الثلاثاء، بشأن الأخطار التى تحدق بالولايات المتحدة والتى خلت من الاشارة إلى إيران أو قضية المهاجرين حيث الأولوية الأمنية العليا لبناء جدار على طول الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة مع المكسيك.