شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: توفير 192 مليون جنيه من إلغاء 36957 قرار علاج غير مستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنه تم توفير 192 مليون جنيه نتيجة إلغاء 36957 قرار علاج على نفقة الدولة غير مستحق .

وأضافت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن إجمالى ما تم من إجراءات للمرضى 83 ألفا و180 حالة، منهم 52758 حالة بمستشفيات وزارة الصحة و26149 بمستشفيات الجامعية و4273 بجهات آخرى، موضحه أن إجمالى تكلفة الحالات حتى الآن وصل 903 ملايين و511 ألف جنيه ساهم المجتمع المدنى فيهم بمبلغ 209 ملايين جنيه .

ولفتت إلى أن أكثر الحالات جاءت لعمليات قسطرة القلب بـ46377 حالة و8851 حالة لعمليات القلب وعمليات المخ والأعصاب بـ3050 حالة و4047 حالة عظام و17017 حالة رمد و2782 حالة أورام و108 حالات كلى و109 حالات كبد و766 حالة لعمليات زرع القوقعة .

وأوضحت أنه جارى الانتهاء من إعداد قانون الاستدامة المالية لتغطية التداخلات المالية للمحافظات التى لا يوجد بها تأمين صحى شامل .