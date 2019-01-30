شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. رفع طائرة ملك إسبانيا لعلم "حزب البعث" يثير موجة غضب فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار رفع الطائرة الخاصة لملك اسبانيا للعلم العراقى القديم ذى الثلاثة نجوم الذى يعود لنحو ما قبل ثلاثة عقود قبل تغييره، موجة غضب عارمة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فى العراق.

يشار إلى أنه تم تبديل العلم العراقى عدة مرات خلال الأعوام الماضية ومنذ الإطاحة بالنظام الملكى عام 1958 من قبل عبدالكريم قاسم الذى أسس النظام الجمهورى فى العراق.

ومنذ ذلك الحين، رفع العلم العراقى بأربع صور فى المحافل الرسمية، لينتقل من علم ذى النجوم الثلاثة "قبل نحو ثلاثة عقود" والذى كان تم رفعه اليوم على متن طائرة الملك الإسبانى إلى إضافة "الله أكبر" التى أضافها الرئيس العراقى الأسبق صدام حسين الذى كان مرسوماً بخط يده إلى جانب النجوم الثلاثة.

لكن تم تغيير العلم بعد عام 2003، ليصبح من دون نجوم والاكتفاء بعبارة "الله أكبر" المرسومة بالخط الكوفى.

والتقى الملك فيليب السادس الرئيس العراقى برهم صالح، بعد لقائه الجنود الإسبان المتواجدين ضمن التحألف الدولى فى العراق.

وبحث الجانبان العلاقات ذات الشأن المشترك وسبل مكافحة الإرهاب، ودور القوات الإسبانية بشأن ذلك.