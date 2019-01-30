شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: الدولة تدعم الإسكان الاجتماعى بعدة مليارات بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستدعم برنامج الإسكان الاجتماعى بعدة مليارات اعتبارا من موازنة 2020/2019.

وأضاف فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، عقب توقيع اتفاقية تعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى، أنه من المستهدف وفقا للبروتوكول توفير الإسكان الاجتماعى لـ300 ألف أسرة من محدودى الدخل .

ومن جانبها قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن الصندوق ملتزم مع الحاجزين بوحدات الإسكان الاجتماعى، مضيفة أن هناك ما يقرب من 120 مليار جنيه حجم دعم لبرنامج الإسكان الاجتماعى خلال الـ20 عاما الماضية .