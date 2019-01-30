شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعتمد قرارات اللجنتين الوزاريتين الهندسية والعليا للتعويضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/1/2019، بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 23 مشروعاً تابعة لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة دمياط، لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، حيث انتهى الاجتماع إلى أن اللجنة بعد الدراسة والتأكد من الجهات الحكومية المشار إليها قد اتخذت الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون واللوائح والقرارات المنظمة للمناقصات والمزايدات، وأنها استوفت جميع الاشتراطات مع مناسبة الأسعار السوقية، وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص بعقد تمويل تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( الأول ) بين الحكومة المصرية وصندوق النقد العربي، حيث يقوم الصندوق بموجب هذا العقد بتقديم تمويل بقيمة 87 مليونا و 700 ألف دينار على دفعتين، والموقع في القاهرة بتاريخ 28 أكتوبر 2018. ويهدف التمويل إلى دعم برنامج إصلاح تم الاتفاق عليه مع الصندوق خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019، ويرتكز البرنامج على عدة محاور من بينها: تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل، ودعم الشمول المالي، إضافة لتطوير قواعد البيانات ونظم الاستعلام الائتمانيى، فضلا عن تعزيز التدريب وتنمية القدرات.