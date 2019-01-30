شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراج عن مريم الصادق المهدى نائب رئيس حزب الأمة السودانى بعد ساعات من احتجازها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت السلطات السودانية عن نائب رئيس حزب الأمة السودانى مريم الصادق المهدى، بعد عدة ساعات من توقيفها، جاء ذلك وفق ما أفادت به "سكاى نيوز"، فى خبر عاجل عبر شريطها الإخبارى.

كان حزب الأمة القومى السودانى، أعلن اعتقال نائبة رئيس الحزب مريم الصادق المهدى صباح اليوم الأربعاء.