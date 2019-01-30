"الإسكان": قطع المياه بالمجاورة 13 بمدينة بدر 5 ساعات يومياً لمدة أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه سيتم قطع المياه عن المجاورة 13 بالمدينة، والتي يجرى بها إحلال شبكة المياه وأعمال تنسيق الموقع، وذلك لمدة 5 ساعات يومياً من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً، ابتداءً من غدٍ الخميس 31 يناير الجاري، ولمدة أسبوع ما عدا الجمعة، لتنفيذ أعمال الربط على شبكة المياه الجديدة نظراً لتهالك الشبكة القديمة.

وأضاف الدسوقي في بيان له اليوم، أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمطاعم والمستشفيات والمصانع، بتوفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي، على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.