الأرصاد تعلن: الأسبوع المقبل مشمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل بدءًا من الغد وحتى مطلع الأسبوع المقبل، على أن تشهد درجات الحرارة ارتفاعًا تدريجياً عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح ما بين 2 لـ 3 درجات، حيث تسجل درجات الحرارة 22 درجة مئوية على القاهرة بحلول الأحد المقبل، على أن تسطع الشمس أغلب أيام الأسبوع المقبل.

وأضاف عبد العال - في تصريح لمصراوي: "مفيش ظواهر جوية غير الشبورة، التي تؤثر على الرؤية الأفقية في الساعات الأولى من الصباح، ونستبعد فرص سقوط أي أمطار أو هبوب أي رياح".

وعن طقس الغد الخميس، توقعت الهيئة أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

فيما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.