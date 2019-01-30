البابا تواضروس: نصلي من أجل هدوء واستقرار سوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-إسلام ضيف:

رحب البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالبطريرك مار أفرام الثاني بطريرك الكنيسة السريانية، والوفد المرافق له.

وقال البابا تواضروس في كلمته: "اليوم حسب طقس الكنيسة نحتفل بعيد نياحة الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان وهذا الأب الذي نشر الرهبنة بكل مصر ونفرح بهذه الكنيسة المحبة للمسيح والحافظة للإيمان المستقيم".

وتابع: "هذه الكنيسة المجاهدة أيضًا، تجاهد في الناحية الروحية باسم المسيح في منطقة الشرق الأوسط، نرحب بقداستكم كأخ محب وصديق عزيز وزميل للآباء البطاركة الذين حملوا شعلة الإيمان ودافعوا عنه عبر العصور و الأجيال، وقدمت هذه الكنيسة عدد كبير من الشهداء وحفظت الإيمان والعقيدة المسيحية".

وتابع البابا تواضروس: "نصلي من أجل سوريا و مايحدث بها أن يعطي الله هدوء واستقرار نصلي من أجل الآباء الأساقفة المختطفين منذ عدة سنوات، نصلي أن يحل الله بسلامه".

وأكمل: "نرحب بكم في أرض مصر، الإكليريكيين بمجرد أن سمعوا بحضوركم جاءوا بمحبة، نصلي أن الله يقبل صلواتنا من أجل أن يحل السلام في المناطق من أجل خدمة كل أحد في مجتمعنا".

وأشار بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية إلى أنه في يونيو الماضي "كنت في لبنان وتقابلت مع صاحب القداسة وافتتحنا مقر الكنيسة ببيروت، كما افتتحنا كنيسة القديس ساويروس، ووضعنا جزءًا من رفاته بها ومعنا اليوم أنبا ساويرس وهو من الآباء المرسومين مؤخرًا وهو مسؤول عن ديرين هما دير أنبا توماس السائح بالخطاطبة ودير الأنبا موسي الاسود بالعلمين".