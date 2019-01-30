مجلس الوزراء يعتمد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات بقيمة 352 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: اعتمد مجلس الوزراء محضر الاجتماع رقم (22) بتاريخ 26/1/2019 للجنة العليا للتعويضات، والذي تضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والتي بلغت قيمتها نحو 352 مليون جنيه. وفق بيان صادر عن الحكومة منذ قليل.

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