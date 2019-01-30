"كحك وياميش".. محطات 510 يومًا في محاكمة سعاد الخولي بقضية "الرشوة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

بعد مرور 510 يومًا على إلقاء القبض على سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، وخمسة من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجال الأعمال، تجاوزت مليون جنيه، أسدلت اليوم الستار على الفصل الأول في القضية، وقضت المحكمة بسجنها 12 سنة، لما أسند إليها من اتهامات بالرشوة.

كما عاقبتها المحكمة أيضاً بالحبس سنة على تهمة التزوير، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمتها بالمصروفات، مع مصادرة مبالغ الرشوة، وعزلها من الوظيفة.. ويستعرض "الخليج 365" أبرز محطات القضية على النحو التالي:.

بداية الواقعة: 27 أغسطس 2017

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، وخمسة من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة من رجال الأعمال، تجاوزت مليون جنيه.

المتهمون في القضية:

سعاد عبد الرحيم الخولي 63 سنة، نائب محافظ الإسكندرية، وأيمن عبد الجواد بريك 30 سنة، مالك بمشروع واحة خطاب للماكولات البدوية، وإدريس عبد الجواد 48 سنة محامي ومالك بمشروع واحة خطاب، والسيد إبراهيم عوض الله 56 سنة رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، وإنشاء ورصف الطرق، وشدوي خيري فؤاد 43 سنة مالكة مؤسسة مارينا للتجارة والاستيراد، وجهاد أحمد الطنطاوي 56 سنة العضو المنتدب لشركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، وأكرم عبد المعطى 46 سنة مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية.

نيابة أمن الدولة: 28 أغسطس 2017

استكملت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها في القضية، وأمرت بحبس سعاد الخولي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية اتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوي مالية.

قالت نيابة أمن الدولة في تحقيقاتها، إن المتهمة طلبت مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولي طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 الاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته "السرايا رويال بلازا" بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولي طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحي العجمي، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقي لدى مسئولي الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.

كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدي عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة في الأرباح لتجديد التعاقد معه.

ونسب أمر الإحالة للمتهمة الأولى نائب محافظ الإسكندرية اشتراكها بطريق التحريض في ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، بأن حثت المتهم السابع على ارتكابها وتغيير الحقيقة فيه، فتمت الجريمة.

-ترحيل إلى سجن شبين القناطر:17 سبتمبر 2017

قررت الأجهزة الأمنية ترحيل سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، إلى سجن القناطر، تنفيذا لقرار استمرار حبسها 15 يومًا على ذمة استكمال التحقيقات مع 6 متهمين آخرين باتهامهم بالتورط في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والتربح.

كانت النيابة انتهت من جزء كبير في التحقيقات بالقضية، بعد مرور 25 يومًا من التحقيقات المتواصلة، حيث كانت المتهمة الرئيسية محتجزة بالقرب من مقر نيابة أمن الدولة، كونها تخضع للتحقيق بشكل يومي، وتم ترحيلها إلى السجن.

-إحالة للجنايات: 27 نوفمبر 2017

قرر النائب العام المستشار نبيل صادق، إحالة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، وستة متهمين آخرين، للمحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم رشوة موظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وتزوير محرر رسمي واستعماله.

- كواليس من الجلسات:

- أولى الجلسات في 28 يناير عام 2018، وأمرت المحكمة بتفريغ التسجيلات.

-في 27 نوفمبر قالت الشاهدة الخامسة سكرتيرة المحافظ، أمام المحكمة، إن المُتهم بتقديم الرشوة "السيد. ج" كان مُعتادًا إهداء الكحك و الياميش لكافة الموظفين في المحافظة.

وعلق وقتها دفاع المتهمة بأن ذلك يجعل من واقعة الكحك "أصل عام"، يُبعد احتمالية وضع الرشوة في علبة الكحك، لافتًا بأن ما يؤكد ذلك أمر موكلته بإرسال تلك العلبة الى استراحتها، مضيفا أن قولها بأنه المتهم "جهاد. ط" كان يتردد على مكتب المحافظ حينها، ولم يرد ما يفيد مقابلته "سعاد"، وهو ما يقطع بعدم حاجة جهاد لإعطاء رشوة لنائب المحافظ.

-النيابة: المرتشية خائنة والراشي شيطان

أكد ممثل النيابة أن المتهمة اقتلعت جذع فاسد في الوطن، لا ينبت إلا ورقا فاسدا، مضيفا أن الفساد سيظل أكبر عائق للوطن، فالراشي شيطان يوسوس ضعيف النفس، فيصبح له عبدا، ومن ثم يتبرأ الشيطان من ضعيف النفس بعد الكفر والذنب.

وأضاف ممثل النيابة، أن هذه القضية لم تكن الأولى ولَن تكن الأخيرة، فهذه المتهمة نائب محافظ الإسكندرية، مرتشية خائنة خسيسة، والراشي شيطان غواها بحفنة من المال، فذبحوا الوطن بسكين الرشوة، مؤكدا أن أوراق القضية وصلت ل1000 صفحة كاملة.

-حكم اليوم:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، المتهمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، بالسجن 12 سنة، لما أسند إليها من اتهامات بالرشوة.

كما قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس سنة على تهمة التزوير، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات، وألزمتها بالمصروفات، مع مصادرة مبالغ الرشوة، وعزلها من الوظيفة.

كما قضت المحكمة بمعاقبة أكرم عبد المعطي الدقاق حبس شغل سنة واحدة، مع مصادرة المحرر المزور، ووقف تنفيذ العقوبة للمدة السابق الإشارة إليها، كما قضت المحكمة بإعفاء المتهمين أيمن عبد الجواد، وإدريس عبد الجواد، وسيد ابراهيم، وشدو خيري، وجهاد حامد، من العقاب.