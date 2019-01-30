ضبط 3 موظفين بالتأمين الصحي بتهمة الاستيلاء على أكثر من مليوني جنيه في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث الأموال العامة بالمنوفية، اليوم الأربعاء، في ضبط 3 موظفين بهيئة التأمين الصحي، لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره.

كانت معلومات وتحريات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية، أفادت قيام كلٍ من، "حسام. س. م" 37 سنة، موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، و"محمد. ح. ع"، 48 سنة، موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية، ومقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، و"السيد. س. م"، 36 سنة، مسئول التحصيل باللجنة الطبية العامة لهيئة التأمين الصحي فرع المنوفية، ومقيم بدائرة مركز شرطة منوف، المختصين بصرف مبالغ استرداد العلاج لمنتفعي التأمين الصحي بفرع المنوفية، بالتلاعب والتزوير في الأوراق والمستندات الخاصة بصرف العلاج.

وتكرار صرف مبالغ استرداد العلاج بأسماء مواطنين سبق الصرف لهم، بالتزوير في فواتير العلاج الخاص بهم، واختلاس عدد من هذه المستندات الدالة على صرف المبالغ المالية دون وجه حق لإخفاء جرائمهم ما أدى إلى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره.

عقب تقنين الإجراءات، والتنسيق مع مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنوفية، تم تشكيل لجنة لفحص المخالفات والتي انتهت إلى قيام (الأول والثاني) بالإهمال الجسيم في أداء عملهم، ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة في استلام الأوراق الخاصة باسترداد وصرف العلاج لمنتفعي التأمين الصحي، ما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على المال وإهداره بمبلغ (1740516جنيه) لعدد (113 مستند) وقيام الثالث بالاستيلاء على مبلغ (68750 جنيه).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المذكورين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.