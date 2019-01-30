الداخلية تفتتح مقر نقطة شرطة البراجيل بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

افتتح قيادات وزارة الداخلية، مقر نقطة شرطة البراجيل، التابع لمركز شرطة أوسيم، بحضور اللواء مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، وعدد من القيادات الأمنية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة بأحد محاورها إلى مواكبة عمليات التطوير والتحديث لكافة الكيانات والمواقع الشرطية، والعمل الدائم على توفير سبل الدعم المناسبة للمنظومة الأمنية، والتي تهدف إلى الارتقاء بأعلى مستويات الأداء الأمني، والتيسير على المواطنين.

ومن المقرر أن تستأنف نقطة شرطة البراجيل عملها في خدمة القرى، والمناطق التابعة لمركز شرطة أوسيم، عقب حرقها على يد الجماعة الإرهابية في أحداث في ميداني رابعة والنهضة.

وحضر افتتاح النقطة، اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء عادل حجازي حكمدار الجيزة، واللواء علاء متولي مدير المرور، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، وعدد من قيادات المديرية.

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