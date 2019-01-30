السجن 3 سنوات لـ 17 متهمًا والعفو عن أخر بقضية "اللجان النوعية" في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 17 متهمًا بحلوان، بالسجن المشدد 3 سنوات، والعفو عن المتهم الرابع، في اتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن أسسو المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية بحلوان، والانضمام إلى تنظيم إرهابي على خلاف أحكام القانون والدستور.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد على، وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسح فل، وحضر الجلسة 4 متهمين وتغيب 14 آخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم حيازة أسلحة نارية بندقية آلية وخرطوش وسيارة وتوك توك والتجمهر، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل والشروع في قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان وقتل والشروع في قتل ضباط وافراد نقطة شرطة عين حلوان كما وجهت اتهامات بالشروع في قتل ضباط وافراد شرطة قسم شرطة حلوان كما وجهت لهم اتهامات التخريب العمدي لموال ثابته ومنقولات للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي بان عمدوا قطع ابراج الكهرباء بمناطق التين والصف وقرية عرب منشآت سليمان بأطفيح والكريمات والبساتين وعرب المنيرة واستهدف غرفة التكم بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق اتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين استخدام عبوة ناسفة.