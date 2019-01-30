حضور إعلامي مكثف في جلسة الحكم على نائب محافظ الإسكندرية و6 آخرين بقضية الرشوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

شهدت قاعة المحكمة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تواجدا إعلاميًا مكثفاً؛ لتغطية جلسة الحكم على سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية سابقًا، و6 متهمين آخرين، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقي رشاوي مالية؛ لأداء موظف عمومي لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمي واستعماله.

ووصلت المتهمة وسط حراسة أمنية مشددة، وتم إيداعها بقفص الاتهام تمهيدًا للنطق بالحكم عليها.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات في القضية في ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية، وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي، مبلغ 20 ألف جنيه، ومأكولات بقيمة 17 ألفًا و250 جنيهًا من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية؛ مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مباني المشروع، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها.

وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج "مشروعك" دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولي، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.