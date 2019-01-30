مصر | حبس خادمة وصديقها لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية بالشروق

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قررت نيابة الشروق وبدر، حبس خادمة وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لسرقتهما الشقق السكنية بمنطقة الشروق.
وكانت بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الشروق عدة بلاغات تفيد بسرقة الشقق السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما، وبحوزتهما مسروقات، إحدى الشقق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وهما "م. ع" خادمة، وصديقها "أ. م" عاطل.
وبسؤالهما اعترفا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان المسروقات وتعرف الضحايا على مسروقاتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.
حبس عاطل ٤ أيام بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته في السويس
قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب شقيقة زوجته، وأفقدها عذريتها داخل منزلهم بمساكن مدينة اليسر، وقامت زوجة المتهم باتهامه والتأكيد على قيامة بارتكاب الجريمة.
وكان مواطنون من سكان مدينة اليسر، قاموا بضبط المتهم في البداية بعد استغاثة زوجته، ثم تم تسليمه لشرطة النجدة التي ألقت القبض علية ونقل لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة، تم خلاله الحصول على أقوال الفتاة الضحية وشقيقتها زوجة المتهم.
وتلقى مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة بقيام الأهالي من سكان مدينة اليسر بحي عتاقة بضبط "ع. غ" متهم باغتصاب شقيقة زوجته القاصر 15 عاما داخل منزل الأسرة.
وأكدت زوجة المتهم في أقوالها بمحضر الشرطة، أنها كانت خارج المنزل وعندما عادت فوجئت أن زوجها قام باغتصاب شقيقتها داخل منزلهم بمدينة اليسر، وأنه قام بفقدها عذريتها بعد اغتصابها، وأنها استغاثت بالأهالي من السكان على الفور من أجل الإمساك به.
وأوضحت الزوجة، أن زوجها عاطل ولا يعمل ويقوم بتعاطي المواد المخدرة، وأنه سلوكيا شخص "منحرف"، ولكنها لم تتخيل أنه سيقوم باغتصاب شقيقتها التي كانت متواجدة بالمنزل وحدها خلال تواجدها خارج المنزل.
وبعد تحرير المحضر، قامت الفتاة ضحية الاغتصاب بالحصول على تقرير طبي من مستشفيي السويس، يؤكد تعرضها لفقد عذرتها، التي اتهمت زوج شقيقتها أنه قام باغتصابها داخل المنزل.
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