مصر | حبس خادمة وصديقها لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس خادمة وصديقها لاتهامهما بسرقة الشقق السكنية بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس خادمة وصديقها 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى لسرقتهما الشقق السكنية بمنطقة الشروق.

وكانت بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الشروق عدة بلاغات تفيد بسرقة الشقق السكنية، وبإجراء التحريات اللازمة، وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهما، وبحوزتهما مسروقات، إحدى الشقق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وهما "م. ع" خادمة، وصديقها "أ. م" عاطل.

وبسؤالهما اعترفا بارتكاب وقائع السرقة وأرشدا عن مكان المسروقات وتعرف الضحايا على مسروقاتهم، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.