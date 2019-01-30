مصر | "بعربية ملاكي".. سقوط "المعجباني" وبحوزته كيلو حشيش وسلاح ناري بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعربية ملاكي".. سقوط "المعجباني" وبحوزته كيلو حشيش وسلاح ناري بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء عبد الحكيم الضابط بوحدة مباحث قسم إمبابة، مفادها قيام "محمد. ج. ش" وشهرته بـ"صلة المعجباني"، 27 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الهرم، السابق اتهامة في قضيتين آخرهما 2016 جنح قسم إمبابة (مخدرات ) المحكوم عليه الهارب في القضية رقم 2016 جنايات قسم العجوزة (مخدرات ) بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بمزاولة نشاط إجرامي، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم.
وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكن المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة له من ضبطه حال تردده على دائرة القسم مستقلا السيارة قيادته رقم ي ه مصر ماركة ميتسوبيشي لانسر وبحوزته 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت 750 جراما، فرد خرطوش عيار 12 مم و2 طلقة من ذات العيار، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي 21000 جنيه.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسلاح بقصد الدفاع واقر بالحكم الصادر ضده.
وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
حبس عاطل ٤ أيام بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته في السويس
قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب شقيقة زوجته، وأفقدها عذريتها داخل منزلهم بمساكن مدينة اليسر، وقامت زوجة المتهم باتهامه والتأكيد على قيامة بارتكاب الجريمة.
وكان مواطنون من سكان مدينة اليسر، قاموا بضبط المتهم في البداية بعد استغاثة زوجته، ثم تم تسليمه لشرطة النجدة التي ألقت القبض علية ونقل لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة، تم خلاله الحصول على أقوال الفتاة الضحية وشقيقتها زوجة المتهم.
وتلقى مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة بقيام الأهالي من سكان مدينة اليسر بحي عتاقة بضبط "ع. غ" متهم باغتصاب شقيقة زوجته القاصر 15 عاما داخل منزل الأسرة.
وأكدت زوجة المتهم في أقوالها بمحضر الشرطة، أنها كانت خارج المنزل وعندما عادت فوجئت أن زوجها قام باغتصاب شقيقتها داخل منزلهم بمدينة اليسر، وأنه قام بفقدها عذريتها بعد اغتصابها، وأنها استغاثت بالأهالي من السكان على الفور من أجل الإمساك به.
وأوضحت الزوجة، أن زوجها عاطل ولا يعمل ويقوم بتعاطي المواد المخدرة، وأنه سلوكيا شخص "منحرف"، ولكنها لم تتخيل أنه سيقوم باغتصاب شقيقتها التي كانت متواجدة بالمنزل وحدها خلال تواجدها خارج المنزل.
وبعد تحرير المحضر، قامت الفتاة ضحية الاغتصاب بالحصول على تقرير طبي من مستشفيي السويس، يؤكد تعرضها لفقد عذرتها، التي اتهمت زوج شقيقتها أنه قام باغتصابها داخل المنزل.
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