مصر | "بعربية ملاكي".. سقوط "المعجباني" وبحوزته كيلو حشيش وسلاح ناري بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بعربية ملاكي".. سقوط "المعجباني" وبحوزته كيلو حشيش وسلاح ناري بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على تاجر مخدرات وبحوزته حوالي كيلو جرام حشيش وسلاح ناري، حال استقلاله سيارة ملاكي بمنطقة إمبابة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد محمد بهاء عبد الحكيم الضابط بوحدة مباحث قسم إمبابة، مفادها قيام "محمد. ج. ش" وشهرته بـ"صلة المعجباني"، 27 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الهرم، السابق اتهامة في قضيتين آخرهما 2016 جنح قسم إمبابة (مخدرات ) المحكوم عليه الهارب في القضية رقم 2016 جنايات قسم العجوزة (مخدرات ) بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، بمزاولة نشاط إجرامي، بالاتجار في المواد المخدرة متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة، تمكن المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة له من ضبطه حال تردده على دائرة القسم مستقلا السيارة قيادته رقم ي ه مصر ماركة ميتسوبيشي لانسر وبحوزته 6 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت 750 جراما، فرد خرطوش عيار 12 مم و2 طلقة من ذات العيار، 4 هواتف محمولة، مبلغ مالي 21000 جنيه.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسلاح بقصد الدفاع واقر بالحكم الصادر ضده.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.