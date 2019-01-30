مصر | بـ"خطة شيطانية".. سقوط 3 موظفين بـ"التأمين الصحي" بالمنوفية استولوا على 1.8 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"خطة شيطانية".. سقوط 3 موظفين بـ"التأمين الصحي" بالمنوفية استولوا على 1.8 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، من ضبط 3 موظفين بهيئة التأمين الصحي لقيامهم بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية قيام كلٍ من: "حسام.س.م"، سن 37، موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، "محمد.ح.ع"، سن 48، موظف بالهيئة العامة للتأمين الصحي فرع المنوفية، ومقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا، و"السيد.س.م"، سن 36، مسئول التحصيل باللجنة الطبية العامة لهيئة التأمين الصحي فرع المنوفية، ومقيم بدائرة مركز شرطة منوف، المختصين بصرف مبالغ استرداد العلاج لمنتفعي التأمين الصحي بفرع المنوفية، بالتلاعب والتزوير في الأوراق والمستندات الخاصة بصرف العلاج.

وكما تبين كذلك تكرار صرف مبالغ استرداد العلاج بأسماء مواطنين سبق الصرف لهم بالتزوير في فواتير العلاج الخاص بهم، واختلاس عدد من هذه المستندات الدالة على صرف المبالغ المالية دون وجه حق لإخفاء جرائمهم مما أدى إلى الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهداره.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع مدير عام فرع التأمين الصحي بالمنوفية، وتم تشكيل لجنة لفحص المخالفات والتي انتهت إلى قيام الأول والثاني بالإهمال الجسيم في أداء عملهم ومخالفة اللوائح والقوانين المنظمة في استلام الأوراق الخاصة باسترداد وصرف العلاج لمنتفعي التأمين الصحي، مما أدى إلى تسهيل الاستيلاء على المال وإهداره بمبلغ ( 1740516جنيه ) لعدد ( 113 مستندا ) وقيام الثالث بالاستيلاء على مبلغ ( 68750 جنيه ).

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهداف المذكورين وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

نرشح لكم.. حبس عاطل ٤ أيام بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته في السويس

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب شقيقة زوجته، وأفقدها عذريتها داخل منزلهم بمساكن مدينة اليسر، وقامت زوجة المتهم باتهامه والتأكيد على قيامة بارتكاب الجريمة.

وكان مواطنون من سكان مدينة اليسر، قاموا بضبط المتهم في البداية بعد استغاثة زوجته، ثم تم تسليمه لشرطة النجدة التي ألقت القبض علية ونقل لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة، تم خلاله الحصول على أقوال الفتاة الضحية وشقيقتها زوجة المتهم.

وتلقى مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة بقيام الأهالي من سكان مدينة اليسر بحي عتاقة بضبط "ع. غ" متهم باغتصاب شقيقة زوجته القاصر 15 عاما داخل منزل الأسرة.

وأكدت زوجة المتهم في أقوالها بمحضر الشرطة، أنها كانت خارج المنزل وعندما عادت فوجئت أن زوجها قام باغتصاب شقيقتها داخل منزلهم بمدينة اليسر، وأنه قام بفقدها عذريتها بعد اغتصابها، وأنها استغاثت بالأهالي من السكان على الفور من أجل الإمساك به.

وأوضحت الزوجة، أن زوجها عاطل ولا يعمل ويقوم بتعاطي المواد المخدرة، وأنه سلوكيا شخص "منحرف"، ولكنها لم تتخيل أنه سيقوم باغتصاب شقيقتها التي كانت متواجدة بالمنزل وحدها خلال تواجدها خارج المنزل.

وبعد تحرير المحضر، قامت الفتاة ضحية الاغتصاب بالحصول على تقرير طبي من مستشفيي السويس، يؤكد تعرضها لفقد عذرتها، التي اتهمت زوج شقيقتها أنه قام باغتصابها داخل المنزل.