أخبار مصر | إضاءة القلعة ومسجد محمد علي باللون الأحمر احتفالًا بعيد الربيع الصيني

شهد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الاحتفالية التى نظمها المركز الثقافي الصيني بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة في قلعة صلاح الدين، والتي تم إضاءتها هي مسجد محمد علي باللون الأحمر احتفالا بأعياد الربيع ورأس السنة الصينية، والتي تم بث فعاليتها مباشرة حول العالم على القنوات الفضائية ومنها التليفزيون الصيني CCTV.

ومن جانبها قدمت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة تهنئتها للشعب الصينى بمناسبة أعياد الربيع والاحتفال برأس السنة الصينية، مؤكدة على عمق العلاقات التي تربط بين دولتى مصر والصين على المستويين الرسمى والشعبى والتى زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأربع الماضية، وقد جاء ذلك في الكلمة التى ألقتها الوزيرة مساء أمس خلال مشاركتها فى الاحتفالية.

وقد شارك فى حضور الاحتفال السيدة ليو يونج فنج الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، والسيد شى يوين المستشار الثقافي الصيني.

ويأتي الحفل من قلب القاهرة القديمة حيث الحضارة والتاريخ، حيث تهتم مصر دائما بمشاركة دولة الصين فى الاحتفال بأعياد الربيع الصيني ورأس السنة الصينية الجديدة، حيث يشهد البلدين التعاون المستمر والمتزايد في العديد من المجالات ومنها مجال السياحة.

يذكر أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي زار الصين في أولى رحلاته الخارجية عام ٢٠١٤، وأنه تم عقد ٥ لقاءات قمة بين الرئيسي السيسي ونظيره الصيني خلال الثلاث سنوات الماضية، كما أن السوق الصيني يعد أحد أهم الأسواق السياحية الواعدة بالنسبة لمصر.

ومن جانبه رحب السيد شى يوين المستشار الثقافي الصيني بالحضور، مقدما التهنئة بعيد الربيع الصينى ومتمنيا للجميع سنة جديدة سعيدة.

كما قدمت السيدة ليو يونج فنج الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، الشكر لكافة المنظمين لهذا الحدث الرائع وخاصة وزارة السياحة التي قدمت الرعاية المادية للاحتفالية، مشيرة إلى أن قلعة صلاح الدين الأيوبى ومسجد محمد على من الرموز الآثرية والحضارية الفريدة التى توجد فى مصر، وأكدت على أهمية العلاقات المصرية الصينية، مشيرة إلى تطلعها لتعزيز أوجه التعاون بين البلدين خلال الفترة المقبلة.