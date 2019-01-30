أخبار مصر | 'الصحفيين' تتسلم الدفة الرابعة من الدوريات الصحفية المُرقمنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تتسلم الدفة الرابعة من الدوريات الصحفية المُرقمنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، عن تسلمها الدفعة الرابعة من الكتب والدوريات الصحفية التراثية التي تم تسليمها لمكتبة الإسكندرية بعد تطهيرها ورقمنتها إلكترونيًا، وذلك فقًا للبروتوكول المُوقع بين النقابة ومكتبة الإسكندرية.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن عدد الدوريات التي تسلمتها النقابة ضمن الدفعة الرابعة بلغ 63 دورية، وهي: جرائد ومجلات من أبرزها جرائد البهلول – الكشكول – الأمل – المعركة، ومجلات الموتور – العصور – الأنصار – الهداية الإسلامية – المعلم الأول – بنت النيل – الطالبة – الجيش.

وأضافت اللجنة أن النقابة سلمت لمكتبة الإسكندرية الدفعة الخامسة، وتضمنت 82 دورية من أبرزها: مجلات المقتطف – المهندسين – البستان – الطالبة – اللواء – الرسالة – الأحد – الاثنين.

يذكر أنه منذ انطلاق المشروع المشترك مع مكتبة الإسكندرية قبل حوالي 3 سنوات، انتهت مكتبة الإسكندرية من تعقيم ورقمنة 147 كتاب تراثي مملوك لمكتبة النقابة، كما تم الانتهاء من رقمنه وأرشفة 106 دورية، بالإضافة إلى تعقيم 31 دورية تراثية.

ويهدف المشروع للحفاظ على الثروة التي تمتلكها النقابة، ليمتد أثرها للأجيال القادمة التي ستتمكن من الاطلاع هذه الكتب والدوريات في أي وقت.