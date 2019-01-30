أخبار مصر | 'الصحفيين' تدين زيارة سفير الكيان الصهيوني لمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تدين زيارة سفير الكيان الصهيوني لمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدانت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، زيارة سفير الكيان الصهيوني لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذه التصرفات الصبيانية للسفير ومحاولته للإيحاء بوجود حالة من التطبيع الثقافي، لن تُثني الشعب المصري عن التأكيد على رفضه لكل شكل من أشكال التطبيع.

وشددت اللجنة على تمسكها بقرار الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، برفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، باعتباره الموقف الرسمي للشعب المصري، وفي القلب منهم الصحفيون.

وعلقت الهيئة العامة للكتاب على الزيارة قائلة: "إن الزيارة غير رسمية وتصرف فردي لم تُبلغ الهيئة العامة للكتاب رسميًا به، ولم يستقبله أي مسؤول بالهيئة".

وزار السفير الإسرائيلي في القاهرة، دافيد جوفرين، اليوم الثلاثاء، معرض القاهرة الدولي للكتاب، برفقة بعض موظفي السفارة، خلال الاحتفال هذا العام باليوبيل الذهبي للمعرض، وفقًا لما أعلنته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة.

وذكرت السفارة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنَّ "السفير مُحب للقراءة وكان مُنبهرًا جدًا من المكان الجديد للمعرض وعبر قائلًا (إنه مكان أكبر وأجمل مما يُعطي للكتاب قيمته ومكانته)".

وافتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء الماضي، أبوابه أمام الجمهور، الذي يحتفل هذا العام بـ"يوبيله الذهبي" تحت شعار "في القاهرة متجمعين"، بنقلة حضارية.

وتُنظم الدورة الـ50 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، أكبر حدث ثقافي في مصر وثاني أقدم معرض للكتاب بالعالم بعد معرض "فرانكفورت"، هذا العام على أرض مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، في قاعات مجهزة وفق أحدث التقنيات العالمية بمجال نشر وتسويق الكتاب، وبخدمات وبنية تحتية فائقة الجودة، ليستضيف المعرض جامعة الدول العربية كضيف شرف، ويحتفي بشخصيتين من رواد الثقافة المصرية، هما ثروت عكاشة، وسهير القلماوي.

ويشارك في "معرض الكتاب" 35 دولة في 723 جناحًا لـ1273 ناشرًا، بإضافة 86 دار نشر مصرية وعربية وأجنبية تشارك لأول مرة، ويقدم المعرض 419 فعالية ثقافية، و144 فعالية فنية، و234 فعالية للطفل و8 ورش للفن التشكيلي والمسرح والكتابة، و600 حفل توقيع، كما يقدم به 900 ألف كتاب، وسط حضور 170 ضيفًا بين عربي وأجنبي، وبمشاركة 300 شاعر و2500 كاتب وناقد ومبدع وفنان، وذلك خلال الفترة من 23 يناير حتى 5 فبراير المقبل، ويفتح المعرض أبوابه يومياً من العاشرة صباحاً حتى 8 مساءً.

ويُعد معرض الكتاب طوال تاريخه، على مدار 50 عامًا، نافذة لعرض أحدث إصدارات الكتب المصرية والعربية والأجنبية، كما كان ساحة للحوار الثقافي والفكري، وأداة لدعم العلاقات الدولية المصرية، الثقافية والاجتماعية، من خلال الانفتاح على حقوق النشر والتأليف والترجمة وحقوق الملكية الفكرية.