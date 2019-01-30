أخبار مصر | "أبو سنة" يكرم 40 سيدة من قاهرات مرض السرطان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أبو سنة" يكرم 40 سيدة من قاهرات مرض السرطان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كرمت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة المهندس هشام أبو سنة رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، 40 سيدة من قاهرات مرض السرطان المقيمين معرض لمنتجاتهم بنادي النقابة بالزمالك، بحضور المهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد.

وأكد "أبو سنة"، أن نساء مصر أثبتوا قوتهن ومثابراتهن في كل المحافل، لافتا إلى أن مرض سرطان الثدي انتشر في مصر بشكل ملحوظ، وأن هذا المرض أحد أهم الحروب التي خاضتها سيدات مصر ولاقى اهتماما كبيرا من الدولة، مضيفا أن نقابة المهندسين تكرم في هذا الحفل سيدات محاربات بمعنى الكلمة خضن حربا شرسة وانتصرن فيها.

ومن جانبه أكد المهندس ضياء الكيكي أمين نقابة القاهرة، أن مقاتلات السرطان قاتلن بعزائم الصابرات وقوة المؤمنات بالله مما ساعدهن في تخطي مراحل هذا المرض، مشددا على أن هذا التكريم جاء إيمانا من القائمين عليه بحق من يتم تكريمهن وهذا الحق كفلته لهن الدولة نفسها.

وأوضحت المهندسة ياسمين الموجي، منسق لجنة العلاقات العامة والتدريب، أن النقابة تتخذ نفس المنعطف مع توجه الدولة لمكافحة جميع الأمراض المزمنة وتسعى كنقابة مهندسي مصر لزيادة التوعية بمخاطر الأمراض المزمنة نظرا لزيادة معدل انتشارها.

ولفتت، إلى أن معدل إصابة السيدات بهذا المرض بين السيدات حوالي ٣٠ سيدة من كل ١٠٠ سيدة وواحد بالمائة بالنسبة للرجال وهذا معدل ضخم للغاية وإذا تمت التوعية السليمة من الممكن جدا أن تضاعف فرص شفاؤهن إذا تم اكتشافها مبكرا ومعرفة أعراضها وطرق العلاج والوقاية منها ولن يحدث ذلك إلا بالتوعية السليمة وتكاتف جميع الهيئات والنقابات والشركات وجميع الجهات المعنية.

وفي سياق آخر، يكرم المهندس هشام أبو سنة، اليوم، أوئل الخريجين من كليات الهندسة وحملة الماجستير والدكتوراه.