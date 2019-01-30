أخبار مصر | الحكومة تعتمد توصيات اللجنة الوزارية لإسناد ٢٣ مشروعا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة تعتمد توصيات اللجنة الوزارية لإسناد ٢٣ مشروعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/1/2019، بشأن الإسناد المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لعدد 23 مشروعاً تابعة لوزارتي الإسكان والنقل ومحافظة دمياط، لاستكمال الأعمال، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها.
وانتهى الاجتماع إلى أن اللجنة بعد الدراسة والتأكد من الجهات الحكومية المشار إليها قد اتخذت الإجراءات والضوابط المنصوص عليها بالقانون واللوائح والقرارات المنظمة للمناقصات والمزايدات، وأنها استوفت جميع الاشتراطات مع مناسبة الأسعار السوقية، وتوافر الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.
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