أخبار مصر | اتفاق مشترك لتعظيم التعاون التنموي بين مصر وإثيوبيا ودول القارة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتفاق مشترك لتعظيم التعاون التنموي بين مصر وإثيوبيا ودول القارة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبرم وفد من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واتحاد نقابات عمال إثيوبيا، اتفاقية على تفعيل آليات التعاون المشترك فى كافة الأنشطة العمالية والتنموية بالبلدين عن طريق تنفيذ برامج لتدريب العاملين وتبادل الخبرات الفنية خاصة عند تنفيذ المشروعات التى تساهم مصر فى إقامتها لدعم الشعب الإثيوبي على أن يتولى كل من الاتحادين رعاية العمالة المستخدمة فى البلد الآخر.

جاء ذلك خلال المباحثات التى بدأها وفد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب صباح اليوم الأربعاء بأديس أبابا مع اتحاد نقابات العمال فى إثيوبيا برئاسة كاسهين فولو.

أكد المراغى خلال المباحثات التى شارك فيها عبد المنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام للعلاقات الدولية على أهمية تعظيم العلاقات التاريخية بين مصر وإثيوبيا وقال يجب علينا أن نعمل معا نحو مستقبل واعد ومشرف لشعبينا ونقف مع عمال إفريقيا لخدمة القضايا الإفريقية عن طريق تعزيز الترابط بين المنظمات النقابية فى دول القارة لخدمة قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفى هذا التوجه أشار المراغى إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر استضاف نهاية العام الماضى مؤتمرين استهدفا تعظيم دور الدبلوماسية الشعبية فى دعم الجهود الدبلوماسية الرسمية حيث عقد المؤتمر الأول بالقاهرة بعنوان الحركة النقابية فى إفريقيا خلال القرن الحالى والثانى عقد بالإسكندرية بعنوان: مستقبل العمل فى إفريقيا واللذين شارك فيهما العديد من الاتحادات العمالية بدول القارة.