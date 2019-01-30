شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على تخصيص 100 مليون جنيه لتطوير المناطق العشوائية بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وأكد محمد عبد الحميد رئيس حي حلوان، أن هناك ضرورة ملحة لتطوير المناطق العشوائية في حلوان والمعصرة، مطالبا بتوفير وتدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ التطوير، مشيرا إلى أن هناك حاجة لأكثر من 100 مليون جنيه لتطوير العشوائيات فى المنطقة. من جانبه قال ممثل وزارة التخطيط، إنه لا مانع م إدراج هذا الطلب في خطة السنة المالية الجديدة 2019/2020. وقالت المهندسة شيرين كمال، مدير عام التخطيط والمناطق العمرانية بمحافظة القاهرة، إنها توافق علي الطلب، مع ضرورة تدبير التكلفة المالية من قبل وزارتي التخطيط والمالية.

في سياق آخر، وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال اجتماعها اليوم، علي اقتراح برغبة مقدم من النائب أحمد العوضي، بشأن إنشاء مبنى للوحدة المحلية بقرية الربع – مركز تمي الأمديد – محافظة الدقهلية، وعلي اقتراح برغبة بشأن البدء في تنفيذ (مشروعك) بقرية مركز تل، وخصوصا قرى الرملة، شبلنجة، دجوى، وطلحة، ورورة - مركز بنها – محافظة القليوبية، ووافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن تخصيص مساحة (2) فدان و (26) قيراط و (8) سهم تابعة لوزارة الري بجوار هاويس قرية مازورة لإقامة مجمع خدمات – مركز سمسطا – محافظة بنى سويف.

كما وافقت اللجنة على موافق الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبد الرحمن برعي، بشأن نقل سوق ترعة البوصة بمدينة بنى سويف إلى حي الجزيرة المرتفعة بذات المدينة – محافظة بنى سويف، ووافقت علي الاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد خلف الله، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة مجمع خدمات حضاري ومركز شباب ونادى اجتماعي بزمام قرية (هو) مركز نجع حمادي محافظة قنا.

بينما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائب شريف الوردانى، بشأن إنشاء مجمع خدمات بنطاق حى السلام أول - محافظة القاهرة.