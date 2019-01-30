شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يستعرض فى اجتماعه تقرير جهود وزارة الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريرًا مفصلًا حول جهود وزارة الإنتاج الحربى خلال العام المالى 2017/2018.

وعرض العصار كافة جوانب مساهمة وزارة الإنتاج الحربى فى تلبية متطلبات كافة الوزارات لتنفيذ المشروعات المختلفة، وتوطين الصناعات فى العديد من المجالات، ومن ذلك تصنيع عدادات الكهرباء والمياه، وكذا تصنيع محارق النفايات الخطرة، ومرشدات المياه الذكية.

ولفت وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى قيام الشركات التابعة لقطاع الإنتاج الحربى بتنفيذ عقود توريد عدادات كهرباء بكمية 200 ألف عداد، وتم توريد 400 ألف عداد مسبق الدفع لشركة شمال القاهرة وجنوب القاهرة خلال العام المالى 2018. وأشار الوزير إلى دراسة صناعة عدادات الغاز الطبيعى المسبق الدفع، والتعاون مع إحدى الشركات الكورية لتصنيع أجهزة الدفع الفورى وماكينات الصرافة وأجهزة القراءة عن بعد.

وأضاف العصار، أنه تم أيضًا توريد 440 ألف عداد مياه ميكانيكى لصالح شركات مياه الشرب، بالإضافة إلى التعاقد على توريد كمية 280 ألف عداد للشركة القابضة، وكذا توقيع عقود لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية. وأوضح وزير الإنتاج الحربى أن الوزارة تحرص على استحداث أنماط جديدة من التصنيع مثل إنتاج محارق النفايات الطبية، وأفران تفحيم الأخشاب، وأفران الفخار والخزف، والمنظفات الصناعية.

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى، أنه تم التعاقد مع هيئة السكة الحديد لتطوير عدد 295 مزلقانًا، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 68 مزلقانًا، ويتم استكمال باقى التعاقد حتى يونيو 2020. وتم توقيع عقد لاعادة تأهيل قناطر إسنا الجديدة (مرحلة أولى)، كما تم توقيع عقد لتنفيذ محطات رفع موزعة على محافظات الوجه البحرى على نهايات الترع والمصارف.