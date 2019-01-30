شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادى بمحافظة الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة أمس الثلاثاء بعد اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبلغ عدد الناجحين 103601 طالب وطالبة من إجمالى 146370 طالبا وطالبة، حضر منهم 145455، وبلغ عدد الناجحين 103601 بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضى.

وحققت إدارة جنوب الجيزة المركز الأول فى نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة بنسبة 84.2%، وتحققت نسبة النجاح فى مادة الرياضيات بـ88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الإجتماعية 88.47% و88.73% للغة العربية.

أما عن نسبة النجاح فى نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة للصم وضعاف السمع فقد بلغت 88.73%، و51.95% للإعدادية المهنية، وتحقق النجاح بنسبة 95.7% فى مادة الرياضيات، و87.57% فى الدراسات.

ووصلت نسبة النجاح فى نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة للمكفوفين إلى 77.27%، وبلغت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100%، و 95.45% فى العلوم والرياضيات.

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