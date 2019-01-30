محافظ الجيزة: التحفظ على 150 معدة لمقاولين وشركات لاستخدامها بأعمال بناء مخالف

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

صرح محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بأنه تم التحفظ على 150 معدة للشركات والمقاولين المشاركين في بناء العقارات غير المرخصة، وذلك أثناء الحملات التي شنتها المحافظة منتصف الليل بعدد من القطاعات على مدار الأسبوعين الماضيين.

وأضاف راشد - في بيان للمحافظة اليوم الأربعاء - أن المعدات التي تم التحفظ عليها تتنوع ما بين (أوناش، ولوادر، وخلاطات بناء، وحفارات وسيارات نقل)، حيث تم ضبطهم ليلا أثناء قيامهم بأعمال البناء المخالف بعقارات غير حاصلة على التراخيص، وذلك في أحياء جنوب الجيزة والهرم والعمرانية.

وأوضح أن المحافظة تتوسع في ضبط معدات الشركات والمقاولين المشاركين في أعمال البناء المخالف كإجراء رادع، حيث يتم تغريم المخالفين غرامات مغلظة قبل رد المعدات لهم مع إزالة المخالفات التي تمت، فضلا عن أخذ تعهد كتابي عليهم بعدم استخدامها مجددا في أعمال البناء المخالف.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الليلية؛ لضبط أعمال البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع المخالفين مع التحفظ على المعدات المستخدمة في أعمال البناء، إضافة إلى استمرار حملات إزالة العقارات المخالفة والتعديات على الأراضي الزراعية.

وناشد الأهالي بالإبلاغ عن أي أعمال بناء مخالف تتم بنطاقهم، وذلك بالتعاون مع المحافظة؛ لمواجهة كافة الأعمال المخالفة بالإيقاف والإزالة والحد منها.