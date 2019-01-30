"قضايا الدولة" تنعش الخزانة العامة بـ8 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

حصلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة جنح بورسعيد في قضية تهريب الحشيش داخل بضائع، والذي مكنها من تحصيل مبلغ 874 مليون جنيه منها لصالح الخزانة العامة للدولة قيمة مقدار الحشيش المهرب، وقيمة ضرائب على المضبوطات المهربة فيها الحشيش .

وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، في بيان له اليوم الأربعاء، إنه في إطار حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، فقد حصلت على حكم قضائي مهم من محكمة جنح مستأنف بورسعيد لصالح الدولة والذي قضت فيه بتغريم المتهمين مبلغ 697 مليونا و683 ألفا و805 جنيهات، وتعويض بمبلغ 176 مليونا و431 ألفا و800 جنيه .

وأوضح أن المحكمة قضت في الجنحة رقم 89 لسنة 2018 جنح مستأنف بورسعيد بجلسة 26 ديسمبر في الاستئناف المقام من النيابة العامة ومن المتهمين ومن هيئة قضايا الدولة حضوريًا على المتهمين من الأول حتى الثامن وغيابيًا من التاسع حتى الرابع عشر بقبول الاستئناف شكلًا وفى الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بحبس كل متهم خمسة سنوات مع الشغل وتغريم كل متهم عشرة آلاف جنيه وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ مثلى قيمة مقدار الحشيش المضبوط وبإجمالي مبلغ 176.431.800 جنيه وكذلك إلزامهم متضامنين بأداء مبلغ مثل قيمة الضرائب المستحقة على باقي المضبوطات بإجمالي 697.683.805 جنيهات ومصادرة البضائع المضبوطة وإلزامهم المصاريف.

وقضت المحكمة في الجنحة بالمنطوق سالف البيان وفقًا لما قدمته هيئة قضايا الدولة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.