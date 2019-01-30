أمن الجيزة: ضبط أسلحة ومخدرات خلال حملة أمنية مكبرة بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
شنت إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع الأحياء، ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين، ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.
وأسفرت جهود الحملة التي استهدفت منطقة الطالبية في مجال جهود البحث الجنائي عن ضبط عدد (2 سلاح أبيض- 2 دراجة بخارية – 8 مخالفات – 35 جزئي – 7 مستأنف - 1 مقهى – 435 مبلغ مالي– 12 غرامات – 1 سلاح ناري – 2 مخدرات – 2 جناية)، 1 سلاح ناري- 3 مسجل خطر – 37 جزئي -
وفي مجال مجهود إدارة شرطة المرافق تم ضبط عدد (47 كرسي – 10 قلب شيشة – 3 عربة حديد – 6 تابلوة – 8 توك توك – 10 قمامة – 4 ميزان 3 ثلاجة – 8 قرار غلق وتشميع – 6 ترابيزة – 3 استاند –4 ميزان – 54 لوح خشب).
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