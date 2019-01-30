أمن الجيزة يشن حملة أمنية لإزالة الإشغالات بمحيط المنطقة الأثرية بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والسلاح ورفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الباعة الجائلين؛ نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة وضبط المخالفين.

واستهدفت الحملة المنطقة الأثرية بالهرم، وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الماضية في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط (خلاطه – 35 كرسي –4 ترولي – 4 استاند –– 3 ثلاجه – 5 ميزان – 4 أسطوانة غاز –50 لوح خشب -– 100 عرق خشب – 150 سيخ حديد – 4 كريك – 20 محضر تنظيم – 50 محضر اشغال – 3 برويطة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات.