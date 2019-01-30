إحباط ترويج منشطات جنسيه مغشوشة بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت إدارة مباحث التموين في الجيزة، بإشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة أمنية؛ لمراقبة الأسواق وضبط الخارجين عن القانون فيما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين، وضبط الأسعار.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 78قضية تموينية منها عدم حمل شهادة صحية، 15 إدارة منشأة بدون ترخيص،13 بيع بأزيد من السعر الرسمي ،10 انتاج خبز ناقص الوزن ،3 غش تجاري (منشطات جنسية غير صالحة للاستخدام الادمي بإجمالي 356 عبوة غش تجاري (ادوية اعشاب وتركيبات دوائية غير صالحة للاستخدام الادمي بإجمالي 423 عبوة غش تجاري (ادوية) غير صالحة للاستخدام الادمي بإجمالي 1379 عبوة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات.