القبض على شخصين بحوزتهما منشطات جنسية مجهولة المصدر في العمرانية وفيصل- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، اليوم الأربعاء، القبض على شخصين بحوزتهما أدوية ومنشطات جنسية، مجهولة المصدر بمنطقتي العمرانية وفيصل.

كانت معلومات وردت لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع، أفادت قيام "ع ح م"، صاحب مخزن بدائرة قسم العمرانية بدون تراخيص، بتجميع كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستخدام الأدمي بدون بيانات، وغير مسجلة بوزارة الصحة، بقصد إعادة طرحها بالأسواق مستغلاً في ذلك إقبال المواطنين على تلك الأصناف، ومحدثًا إضرار جسيمة بصحة المواطنين، بقصد تحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة .

وبتقنين الإجراءات، من ضباط الإدارة بالاشتراك مع مفتشي التموين، ولجنة من إدارة التفتيش الصيدلي، تم استهداف المخزن المشار إلية؛ وتم ضبط المتحرى عنه وبتفتيش المخزن عثر بلغت إجمالي المضبوطات 1379 عبوة من الادوية، والتركيبات الدوائية المغشوشة بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام الأدمي كما جاء بالتقرير لجنة التفتيش الصيدلي المرافقة للحملة.

كما وردت معلومات، لمدير وضباط مباحث التموين بالقطاع، أكدتها التحريات، مفادها أن "م ك د"، صاحب محل ملابس كائن بشارع الملك فيصل المطبعة، بتجميع كميات كبيرة من المنشطات الجنسية الصينية، والممنوع تداولها بالصيدليات، وغير مسجلة بوزارة الصحة بقصد إعادتها وطرحها بالأسواق مسبباً أضرار جسيمة على المواطنين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة .

وتم ضبط وعثر بحوزته على 356 عبوة، منشطات جنسية بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام الادمي وغير مسجلة بوزارة الصحة، كما جاء بلجنة التفتيش الصيدلي.