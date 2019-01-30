أخبار مصر | بعد تعطل الموقع.. ننشر الرابط البديل لنتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تعطل الموقع.. ننشر الرابط البديل لنتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعطل منذ قليل، موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والخاص بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الضغط الذي يتعرض له، وتنشر بوابة الخليج 365 الرابط البديل، وللاطلاع اضغط هنا

وظهرت نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادي" لعام 2018/2019، حيث اعتمد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، النتيجة، وتبين أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146370 طالب وطالبة حضر 145455 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 103601 طالب وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضي.

وأعلن المحافظ أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الأول بنسبة 84.2% كما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات 88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الاجتماعية 88.47% ونسبة 88.73% في اللغة العربية.

من جانبه قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم إن نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 88.73% والإعدادية المهنية بنسبة 51.95%، حيث بلغت مادة الرياضيات نسبة النجاح 95.7% والدراسات 87.57% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 77.27% وكانت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100% والرياضيات والدراسات الاجتماعية 95.45%.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يدرس حاليا إمكانية توفير أماكن ليمارس فيها الطلاب الألعاب الإلكترونية التي تنمي الذكاء.

وأشار خلال فيديو تم بثه على الموقع الرسمي للوزارة على فيس بوك إلى أنه جار دراسة طرق مبتكرة لإدارة المدارس بشكل أكثر كفاءة في المرحلة القادمة.

وقال أن هناك قائمة كبيرة من المشروعات ستطبق في عام التعليم، عام 2019، وأشار إلى أن بعض المشروعات ستظهر ثمارها سريعًا، وأكد أن البعض الآخر من المشروعات سيحتاج لوقت أطول حتى يشعر به الناس.

وكان قد رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي هاشتاج المعلمين بخصوص المكافأة والرواتب على أساسي ٢٠١٩ بدلا من ٢٠١٤.

وقال الوزير خلال جروب "ادعم طارق شوقي" إنه يسعى لتحسين أحوال المعلمين المعيشية، وأضاف: "لا أستطيع تحديد موعد لان كل محاولتنا مع وزارة المالية وأجهزة الدولة القانونية والتشريعية وبالتالي نحن نجتهد ونقاتل ولكن هناك جهات أخرى كثيرة تدخل في هذا القرار وهو ليس قرار وزاري خاص بنا في الوزارة، وكذلك نحاول تنمية موارد أخرى كي ننمي دخل المعلمين".