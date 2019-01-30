أخبار مصر | الحكومة: زيادة قيمة شراء الكتب لوزارة التعليم لـ770 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: زيادة قيمة شراء الكتب لوزارة التعليم لـ770 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، على استصدار قرار باستكمال استصدار تراخيص إقامة مبنى مركز خدمة العملاء المتطور، التابع لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وذلك لخدمة أهالي أحياء (الزيتون – عين شمس – المطرية).

وكما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بزيادة قيمة الموافقة على الشراء للكتب التي لا تملك الوزارة حق تأليفها للعام الدراسيّ 2018/2019 من مبلغ 720 مليون جنيه إلى 770 مليون جنيه؛ وذلك لاستكمال كتب الفصل الدراسي الثاني.

فيما وافق أيضا مجلس الوزراء على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بحق انتفاع بما يعادل قيمة حق انتفاع الأراضي وإمدادها بمياه الصرف الصحي المعالج لصالح الجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة القائمة على مرفق الصرف الصحي على أن تزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة 10% كل ثلاث سنوات، وذلك على أن يلتزم المستثمر بالحصول على إجمالي كمية الصرف المعالج المتاحة للمشروع، وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج وتحديثاته.