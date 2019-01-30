أخبار مصر | الحكومة توافق على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة توافق على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على إتاحة مشروع استزراع الغابات الشجرية باستخدام مياه الصرف الصحي المعالج بحق انتفاع بما يعادل قيمة حق انتفاع الأراضي وإمدادها بمياه الصرف الصحي المعالج لصالح الجهة صاحبة الولاية على الأرض والجهة القائمة على مرفق الصرف الصحي على أن تزداد قيمة حق الانتفاع بنسبة 10% كل ثلاث سنوات.

وذلك على أن يلتزم المستثمر بالحصول على إجمالي كمية الصرف المعالج المتاحة للمشروع، وكذلك الاشتراطات الواردة بالكود المصري لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج وتحديثاته.

وعرض اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريراً مفصلاً حول جهود وزارة الإنتاج الحربي خلال العام المالي 2017/2018.

حيث عرض الوزير كافة جوانب مساهمة وزارة الإنتاج الحربي في تلبية متطلبات كافة الوزارات لتنفيذ المشروعات المختلفة، وتوطين الصناعات في العديد من المجالات، ومن ذلك تصنيع عدادات الكهرباء والمياه، وكذا تصنيع محارق النفايات الخطرة، ومرشدات المياه الذكية.

ولفت الوزير إلى قيام الشركات التابعة لقطاع الإنتاج الحربي بتنفيذ عقود توريد عدادات كهرباء بكمية 200 ألف عداد، وتم توريد 400 ألف عداد مسبق الدفع لشركة شمال القاهرة وجنوب القاهرة خلال العام المالي 2018.

وأشار الوزير إلى دراسة صناعة عدادات الغاز الطبيعي المسبق الدفع، والتعاون مع إحدى الشركات الكورية لتصنيع أجهزة الدفع الفوري وماكينات الصرافة وأجهزة القراءة عن بعد.

وأضاف أنه تم أيضاً توريد 440 ألف عداد مياه ميكانيكي لصالح شركات مياه الشرب، بالإضافة إلى التعاقد على توريد كمية 280 ألف عداد للشركة القابضة، وكذا توقيع عقود لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية. وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة تحرص على استحداث أنماط جديدة من التصنيع مثل إنتاج محارق النفايات الطبية، وأفران تفحيم الأخشاب، وأفران الفخار والخزف، والمنظفات الصناعية.

وأضاف الوزير أنه تم التعاقد مع هيئة السكة الحديد لتطوير عدد 295 مزلقاناً، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 68 مزلقاناً، ويتم استكمال باقي التعاقد حتى يونيو 2020. وتم توقيع عقد لاعادة تأهيل قناطر إسنا الجديدة (مرحلة أولى)، كما تم توقيع عقد لتنفيذ محطات رفع موزعة على محافظات الوجه البحري على نهايات الترع والمصارف.