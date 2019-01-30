أخبار مصر | مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود وزارة الإنتاج الحربي في 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود وزارة الإنتاج الحربي في 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عرض اللواء الدكتور محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، تقريراً مفصلاً حول جهود وزارة الإنتاج الحربي خلال العام المالي 2017/2018.

حيث عرض الوزير كافة جوانب مساهمة وزارة الإنتاج الحربي في تلبية متطلبات كافة الوزارات لتنفيذ المشروعات المختلفة، وتوطين الصناعات في العديد من المجالات، ومن ذلك تصنيع عدادات الكهرباء والمياه، وكذا تصنيع محارق النفايات الخطرة، ومرشدات المياه الذكية.

ولفت الوزير إلى قيام الشركات التابعة لقطاع الإنتاج الحربي بتنفيذ عقود توريد عدادات كهرباء بكمية 200 ألف عداد، وتم توريد 400 ألف عداد مسبق الدفع لشركة شمال القاهرة وجنوب القاهرة خلال العام المالي 2018.

وأشار الوزير إلى دراسة صناعة عدادات الغاز الطبيعي المسبق الدفع، والتعاون مع إحدى الشركات الكورية لتصنيع أجهزة الدفع الفوري وماكينات الصرافة وأجهزة القراءة عن بعد.

وأضاف أنه تم أيضاً توريد 440 ألف عداد مياه ميكانيكي لصالح شركات مياه الشرب، بالإضافة إلى التعاقد على توريد كمية 280 ألف عداد للشركة القابضة، وكذا توقيع عقود لتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية. وأوضح وزير الإنتاج الحربي أن الوزارة تحرص على استحداث أنماط جديدة من التصنيع مثل إنتاج محارق النفايات الطبية، وأفران تفحيم الأخشاب، وأفران الفخار والخزف، والمنظفات الصناعية.

وأضاف الوزير أنه تم التعاقد مع هيئة السكة الحديد لتطوير عدد 295 مزلقاناً، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 68 مزلقاناً، ويتم استكمال باقي التعاقد حتى يونيو 2020. وتم توقيع عقد لاعادة تأهيل قناطر إسنا الجديدة (مرحلة أولى)، كما تم توقيع عقد لتنفيذ محطات رفع موزعة على محافظات الوجه البحري على نهايات الترع والمصارف.