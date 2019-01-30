أخبار مصر | عاجل.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية السبت القادم، واعتمادها من محافظ القاهرة، عقب الانتهاء من تجميعها.
وظهرت نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول بمرحلة التعليم الأساسي للشهادة "الإعدادي" لعام 2018/2019، حيث اعتمد محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، النتيجة، وتبين أن عدد المتقدمين للامتحان بلغ 146370 طالب وطالبة حضر 145455 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 103601 طالب وطالبة بنسبة 71.23% بزيادة قدرها 2% عن العام الماضي.
وأعلن المحافظ أن إدارة جنوب الجيزة حصلت على المركز الأول بنسبة 84.2% كما بلغت نسبة النجاح في مادة الرياضيات 88.78% بينما بلغت نسبة النجاح فى مادة الدراسات الاجتماعية 88.47% ونسبة 88.73% في اللغة العربية.
من جانبه قال خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم إن نسبة نجاح امتحان إعدادية الصم وضعاف السمع بلغت 88.73% والإعدادية المهنية بنسبة 51.95%، حيث بلغت مادة الرياضيات نسبة النجاح 95.7% والدراسات 87.57% وكانت نتيجة الإعدادية للمكفوفين 77.27% وكانت نسبة النجاح فى مادتى اللغة العربية والعلوم 100% والرياضيات والدراسات الاجتماعية 95.45%.
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