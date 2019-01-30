مصر | إحالة شقيقتين للجنح لتقديمهما رشوة لجامعة للحصول على شهادة الطب بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة شقيقتين للجنح لتقديمهما رشوة لجامعة للحصول على شهادة الطب بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بإحالة شقيقتين إلى محكمة الجنح، بتهمة تقديم رشوة مالية لإحدى الجامعات مقابل حصولهن على شهادة مزورة من كلية الطب.

وكشفت التحقيقات أن المتهمتين شقيقتان ونجلتي رجل أعمال، قدمتا رشوة مالية لجامعة حكومية حتى تتمكنا من الحصول على شهادة مزورة تفيد تخرجهما من كلية الطب.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الشقيقتين وحرر محضر برقم 5460 وباشرت النيابة التحقيقات، وأصدرت قرارها السابق.

حبس عاطل ٤ أيام بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته في السويس

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب شقيقة زوجته، وأفقدها عذريتها داخل منزلهم بمساكن مدينة اليسر، وقامت زوجة المتهم باتهامه والتأكيد على قيامة بارتكاب الجريمة.

وكان مواطنون من سكان مدينة اليسر، قاموا بضبط المتهم في البداية بعد استغاثة زوجته، ثم تم تسليمه لشرطة النجدة التي ألقت القبض علية ونقل لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة، تم خلاله الحصول على أقوال الفتاة الضحية وشقيقتها زوجة المتهم.

وتلقى مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة بقيام الأهالي من سكان مدينة اليسر بحي عتاقة بضبط "ع. غ" متهم باغتصاب شقيقة زوجته القاصر 15 عاما داخل منزل الأسرة.

وأكدت زوجة المتهم في أقوالها بمحضر الشرطة، أنها كانت خارج المنزل وعندما عادت فوجئت أن زوجها قام باغتصاب شقيقتها داخل منزلهم بمدينة اليسر، وأنه قام بفقدها عذريتها بعد اغتصابها، وأنها استغاثت بالأهالي من السكان على الفور من أجل الإمساك به.

وأوضحت الزوجة، أن زوجها عاطل ولا يعمل ويقوم بتعاطي المواد المخدرة، وأنه سلوكيا شخص "منحرف"، ولكنها لم تتخيل أنه سيقوم باغتصاب شقيقتها التي كانت متواجدة بالمنزل وحدها خلال تواجدها خارج المنزل.

وبعد تحرير المحضر، قامت الفتاة ضحية الاغتصاب بالحصول على تقرير طبي من مستشفيي السويس، يؤكد تعرضها لفقد عذرتها، التي اتهمت زوج شقيقتها أنه قام باغتصابها داخل المنزل.