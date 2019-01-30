مصر | المشدد 3 سنوات لـ17 متهما والعفو عن آخر بتهمة الانضمام إلى اللجان النوعية بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 3 سنوات لـ17 متهما والعفو عن آخر بتهمة الانضمام إلى اللجان النوعية بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس، بمعاقبة 17 متهما بحلوان، بالسجن المشدد 3 سنوات والعفو عن المتهم الرابع، لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن أسسوا المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية بحلوان، والانضمام إلى تنظيم إرهابي على خلاف أحكام القانون والدستور.

صدر الحكم من الدائرة 17 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل، وحضر الجلسة 4 متهمين وتغيب 14 آخرين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم حيازة أسلحة نارية بندقية آلية وخرطوش وسيارة وتوك توك والتجمهر، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جناية القتل والشروع في قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد نقطة شرطة عين حلوان.

وكما وجهت، اتهامات بالشروع في قتل ضباط وأفراد شرطة قسم شرطة حلوان، بجانب اتهامات التخريب العمدي لأموال ثابتة ومنقولات للدولة بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي بأن عمدوا قطع أبراج الكهرباء بمناطق التين والصف وقرية عرب منشآت سليمان بأطفيح والكريمات والبساتين وعرب المنيرة واستهداف غرفة التكم بالغاز الطبيعي بمنطقة عرب الحصار البحرية وحرق أتوبيس نقل عام واستهداف قوات الشرطة بنفق الحكر بالتبين واستخدام عبوة ناسفة.