مصر | ضابطا قسم الهرم يسلمان نفسيهما لتنفيذ حكم حبسهما بقضية الكمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضابطا قسم الهرم يسلمان نفسيهما لتنفيذ حكم حبسهما بقضية الكمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم ضابطا كمين الهرم نفسيهما إلى قسم الشرطة، لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس في القضية المتهمة فيها الفنانة ميريهان حسين.

وقامت أجهزة الأمن، باتخاذ الإجراءات اللازمة قبلهما، ويأتي ذلك اتساق مع سياسة الوزارة الداخلية باحترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية.

وكانت الفنانة ميرهان حسين، سلمت نفسها أمس لقسم شرطة الهرم، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها، بالحبس أسبوعين، في قضية "كمين الهرم".

وقال مصدر أمني بمديرية الجيزة، إن قسم الشرطة قام بترحيلها إلى سجن القناطر بعد الانتهاء من الإجراءات.

ومن الجدير بالذكر أن محكمة جنح مستأنف الهرم قد قضت بحبس الفنانة ميرهان حسين لمدة أسبوعين، وذلك بعد تقدمها باستئناف على حكم حبسها عامين ونصف العام وكفالة 30 ألف جنيه، في اتهامها بالقيادة تحت تأثير سُكر، والاعتداء على موظف عام أثناء تأدية وظيفته في كمين الهرم.

وكما قضت المحكمة بحبس الضابطين اللذين شملتهما التحقيقات أيضا لمدة أسبوعين، بتهمة السب والقذف للفنانة.

نرشح لكم.. حبس عاطل ٤ أيام بتهمة اغتصاب شقيقة زوجته في السويس

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه باغتصاب شقيقة زوجته، وأفقدها عذريتها داخل منزلهم بمساكن مدينة اليسر، وقامت زوجة المتهم باتهامه والتأكيد على قيامة بارتكاب الجريمة.

وكان مواطنون من سكان مدينة اليسر، قاموا بضبط المتهم في البداية بعد استغاثة زوجته، ثم تم تسليمه لشرطة النجدة التي ألقت القبض علية ونقل لقسم الشرطة وحرر محضر بالواقعة، تم خلاله الحصول على أقوال الفتاة الضحية وشقيقتها زوجة المتهم.

وتلقى مدير أمن السويس، إخطارا من شرطة النجدة بقيام الأهالي من سكان مدينة اليسر بحي عتاقة بضبط "ع. غ" متهم باغتصاب شقيقة زوجته القاصر 15 عاما داخل منزل الأسرة.

وأكدت زوجة المتهم في أقوالها بمحضر الشرطة، أنها كانت خارج المنزل وعندما عادت فوجئت أن زوجها قام باغتصاب شقيقتها داخل منزلهم بمدينة اليسر، وأنه قام بفقدها عذريتها بعد اغتصابها، وأنها استغاثت بالأهالي من السكان على الفور من أجل الإمساك به.

وأوضحت الزوجة، أن زوجها عاطل ولا يعمل ويقوم بتعاطي المواد المخدرة، وأنه سلوكيا شخص "منحرف"، ولكنها لم تتخيل أنه سيقوم باغتصاب شقيقتها التي كانت متواجدة بالمنزل وحدها خلال تواجدها خارج المنزل.

وبعد تحرير المحضر، قامت الفتاة ضحية الاغتصاب بالحصول على تقرير طبي من مستشفيي السويس، يؤكد تعرضها لفقد عذرتها، التي اتهمت زوج شقيقتها أنه قام باغتصابها داخل المنزل.