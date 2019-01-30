استقطاع رواتب المعلمين في طلب إحاطة لرئيس الوزراء

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مجلس النواب
تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، لإعادة النظر في سنة احتساب الخصومات والمستقطعات (مرتب أساسي 2019)، رغم احتساب البدلات والحوافز والمكافآت على أساسي 2014، بمعنى أن احتساب الإضافي على عام مرتب أساسي لعام 2014، والخصومات على مرتب أساسي لعام 201، يؤدي لانخفاض صافي دخل المعلم الشهري، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة 22 من الدستور.
وذكر حجازي: "إنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14 أغسطس 2018 الذي أشار إلى عدم صرف الحافز الشهري بنسبة 100% من الراتب الأساسي لمعلمي مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر)، والذي كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007، باعتبار أن الموافقة على إقرار حافز الإثابة لم تصدر من السلطة
وذكر حجازي: "إنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14 أغسطس 2018 الذي أشار إلى عدم صرف الحافز الشهري بنسبة 100% من الراتب الأساسي لمعلمي مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر)، والذي كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007، باعتبار أن الموافقة على إقرار حافز الإثابة لم تصدر من السلطة المختصة المنوط بها ذلك"، مشيرا إلى أنه جاري تحضير طلب إحاطة آخر في هذا الشأن بعد المراجعة القانونية من المختصين لصيغة الطلب.
وأضاف: "بناءً عليه فإن تلك القرارات الوزارية تعتبر مخالفة صارخة للمادة 22 من الدستور، والتي تنص على أن (المعلمون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهارتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه".
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