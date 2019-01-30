انت الان تتابع استقطاع رواتب المعلمين في طلب إحاطة لرئيس الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مجلس النواب

تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي عضو مجلس النواب عن دائرة مدن شرق القاهرة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، لإعادة النظر في سنة احتساب الخصومات والمستقطعات (مرتب أساسي 2019)، رغم احتساب البدلات والحوافز والمكافآت على أساسي 2014، بمعنى أن احتساب الإضافي على عام مرتب أساسي لعام 2014، والخصومات على مرتب أساسي لعام 201، يؤدي لانخفاض صافي دخل المعلم الشهري، الأمر الذي يعد مخالفة للمادة 22 من الدستور.

وذكر حجازي: "إنه طبقا لخطاب مكتب وزير المالية الموجه لنا بتاريخ 14 أغسطس 2018 الذي أشار إلى عدم صرف الحافز الشهري بنسبة 100% من الراتب الأساسي لمعلمي مدن شرق القاهرة (القاهرة الجديدة، الشروق، بدر)، والذي كان يصرف بدون انقطاع منذ عام 2007، باعتبار أن الموافقة على إقرار حافز الإثابة لم تصدر من السلطة