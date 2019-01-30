انت الان تتابع الموافقة على تأجيل تحصيل الجمارك من تجار بورسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جمارك - صورة أرشيفية

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقى وكيل اللجنة، على الاقتراح المقدم من النائبة رانيا السادات، بشأن إرجاء قرار محافظ بورسعيد بتأجيل تحصيل الجمارك من تجار محافظة بورسعيد لمدة 6 أشهر لحين توفيق أوضاعهم، وقالت النائبة إن الهدف من طلبها مراعاة البعد الاجتماعي، إذ أن محافظ بورسعيد أصدر قرارا مخالفا فى 21 أكتوبر 2018، بالتخصيم الفعلي على بضائع الاستيراد برسم المنطقة الحرة، ما تسبب في وقف عمليات تداول الإفراج عن البضائع لارتفاع الرسوم الجمركية وتجاوزها حد الاستيراد برسم الوارد.

وأضافت السادات: "إن القرار أضر بالتجار كثيرا وخرب بيوتهم وبعضهم بيستلف حاليا"، مطالبة بتأجيل القرار لمدة 6 أشهر حرصا على مصالح الناس وظروفهم، وهناك دعوى قضائية أقيمت لإلغاء القرار.وأشارت إلى أن هذا القرار يضر بالحركة التجارية فى بورسعيد، وأن التجار نظموا مظاهرة منذ شهرين لإلغاء الطلب، وأنها ليست مع