جهل وإهمال.. إحاطة بالبرلمان لإنقاذ الشعاب المرجانية

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الشعاب المرجانية
تقدم اللواء تادرس قلدس عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حول ضرورة حماية الشعاب المرجانية خاصة في دهب، حيث تتعرض للتهديد، نتيجة الإهمال والجهل في التعامل معها، ما يهدد ثروة تمتلكها مصر بالضياع، مشيرا إلى وجود عديد من الـسباب وراء تدمير الشعاب، منها زيادة سياحة الغطس وكثرة الحركة فوق الشعاب، وإلقاء معدات الصيد والغوص، والقمامة والأكياس البلاستيك ما أدى إلى تغير لون الشعاب وإصابتها بالأمراض، بجانب عدم وجود صرف ما أدى إلى صرف الكافيهات والمطاعم في دهب بالبحر.
وأوضح قلدس أن الحفاظ على الشعاب المرجانية له قيمة اقتصادية واجتماعية، إذ تعمل على حماية المجتمعات الساحلية من موجات العواصف، وتدر عائدات ترفيهية هائلة للشركات المحلية، كما تحتوي على عدد ضخم من الكائنات الحية تحتوى على جزيئات تمتاز بآثار قوية مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للأورام ومضادة للبكتيريا. اقرأ
وأوضح قلدس أن الحفاظ على الشعاب المرجانية له قيمة اقتصادية واجتماعية، إذ تعمل على حماية المجتمعات الساحلية من موجات العواصف، وتدر عائدات ترفيهية هائلة للشركات المحلية، كما تحتوي على عدد ضخم من الكائنات الحية تحتوى على جزيئات تمتاز بآثار قوية مضادة للالتهابات ومضادة للفيروسات ومضادة للأورام ومضادة للبكتيريا.
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وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها حماية الشعاب المرجانية وإنقاذها من التدمير، من خلال تنظيم الغوص بهذه المناطق، وإنشاء « سقالة» للغطاسين بدلا من مرورهم على الشعاب المرجانية وتدميرها، والتنظيف المستمر لمناطق الشعاب من القمامة، التي تؤثر على النمو السليم للشعاب، بالإضافة إلى فرض العقوبات المناسبة على المخالفين والمهملين في هذه الثروة.
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