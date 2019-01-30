شكرا لقرائتكم خبر عن تخصيص 100 ألف فدان لزراعة 5 مليون نخلة بالوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد رؤساء المراكز بسرعة دراسة وتحديد مناطق مخصصة لزراعات النخيل بكل مركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في زراعة النخيل وصناعات التمور.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، حيث أكد على تخصيص 20 ألف فدان بكل مركز من المراكز الخمس لإقامة مزارع نخيل وطرحها أمام المستثمرين لزراعة أجود أنواع التمور المطلوبة بالسوق المحلي والعالمي .

وشدد على تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين وغيرهم من الشباب الراغب في إقامة مزارع للنخيل، ووجه الزملوط الدعوة للنقابات والجمعيات الأهلية للاستفادة من هذه المبادرة في الاستثمار والتوسع في زراعات النخيل، وتحقيق عائد مادي واقتصادي لخدمة أعضائها.

كما أكد «الزملوط» إن مجلس الوزراء أصدر عددا من القرارات العاجلة بشأن جعل المحافظة مركزا عالميا لزراعة النخيل وإنتاج التمور والصناعات المرتبطة به، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، خلال اللقاء الرئاسي بقيادات وأبناء المحافظة.

وأكد أن المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شدد على وضع خطة تنفيذية عاجلة، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الزراعية الموجودة بالمحافظة ودراسة إنشاء أول بورصة للتمور على مستوى الجمهورية بالمحافظة.

يذكر أن محافظة الوادي الجديد من أكبر المناطق انتاجا للتمور حيث يبلغ تعداد النخيل بها 2 مليون نخلة تنتج حوالي 120 الف طن من البلح السيوي الذي يصدر معظمه إلى الخارج.